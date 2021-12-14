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«МЮ» интересуется возможностью приобретения Гави

Дата публикации: 14-12-2021

«Todofichajes» информирует, что Гави может сменить «Барселону» на «Ман Юнайтед». «Манкунианцы» продолжают поиск замены для Поля Погба. В качестве одного из вариантов рассматривается хавбек каталонцев.

В соглашении 17-летнего полузащитника с «сине-гранатовыми» есть пункт об отступных, которые составляют 50 млн евро. Чтобы обезопасить своего подопечного от посягательств со стороны других клубов, «Барселона» в ближайшем будущем планирует пролонгировать с ним соглашение. Текущий контракт действует до лета 2023 года.

Гави воспитывался в структуре «сине-гранатовых». В сезоне 2021/2022 в активе хавбека 21 поединок (2 результативных паса).

Ориентировочная стоимость испанца на трансферном рынке – 25 млн евро (по оценке «Transfermarkt»).

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