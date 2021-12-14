«Рубин» и «Спартак» договорились по трансферу Ломовицкого

Дата публикации: 14-12-2021

«Рубин» может подписать Александра Ломовицкого. Информацией поделилось издание «РБ-Спорт».



За полузащитника «Спартака» казанцы заплатят 1,5 млн евро. По информации источника, сторонам удалось договориться по трансферу. В настоящее время согласовываются условия личного контракта 23-летнего хавбека. О сделке «Рубин» должен объявить в ближайшем будущем.



Ломовицкий воспитывался в структуре «красно-белых». Всего в его активе 45 встреч за основу «Спартака» (2 голевые передачи). В сезоне 21/22 он выходил на поле в футболке московской команды в 20 играх (1 ассист).



Трудовой договор между Ломовицким и «Спартаком» истекает в середине 2023 года. Известный ресурс Transfermarkt.de оценивает Александра в € 1 500 000.