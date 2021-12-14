«Тоттенхэм» готов отпустить Алли в январе

Дата публикации: 14-12-2021

«Тоттенхэм Хотспур» готов расстаться с Деле Алли уже зимой и ждет предложений по игроку.



В сезоне 21/22 на счету англичанина всего 14 игр в составе лондонцев, в которых он отметился 2 голами и 1 результативным пасом. При этом в старте хавбек выходил, когда команду тренировал еще Нуну Эшпириту Санту. После того, как португальца у руля «шпор» сменил Антонио Конте, Алли окончательно стал игроком запаса.



По информации «The Telegraph», у 25-летнего футболиста уже состоялся разговор с руководством клуба, которое обещало отпустить его зимой. Президент «шпор» согласен на аренду или полноценный трансфер атакующего полузащитника. В «Тоттенхэме» надеются, что новая обстановка поможет Алли перезагрузить карьеру.



Также Лондон могут покинуть Н'Домбеле и Бергвейн.