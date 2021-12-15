Форвард «Интернасьонала» готов перейти в «Зенит»

Дата публикации: 15-12-2021

«Чемпионат», ссылаясь на 2 источника, владеющие информацией, пишет, что «Зенит» пытается оформить трансфер Юри Альберто, права на которого принадлежат «Интернасьоналю».



«Стороны активно обсуждают возможную сделку. Форвард готов стать игроком «Зенита» и уже общался относительно перехода с Дугласом Сантосом, Клаудиньо и Малкомом», - рассказал «Чемпионату» первый источник.



Информация нашла подтверждение и у другого источника. Также он уточнил, что в случае успешного завершения переговоров агенты получат за переход порядка 2 млн евро, покупка обойдется «Зениту» в 20 млн евро вместе с бонусами.



В прошедшем сезоне Серии А (Бразилия) в активе Альберто 33 встречи за «Интернасьональ» (12 мячей, 3 ассиста). Его соглашение с клубом действует до 2025 года.