«Барселона» не продаст де Йонга «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 15-12-2021

Фабрицио Романо пишет, что Френки де Йонг не уйдет из «Барселоны» этой зимой. Каталонцы не хотят отпускать хавбека в «МЮ». Инсайдер уточняет, что «манкунианцы» готовы выкупить полузащитника за 55 млн евро, «сине-гранатовые» оценивают своего игрока в 90 млн евро.



Комментарии относительно возможного трансфера уже дал отец де Йонга.



«Не думаю, что переход в «Ман Юнайтед» состоится», - сообщил он.



Ранее в СМИ появилась информация о готовящейся этой зимой распродаже в «Барселоне». Сообщалось, что каталонцы решили продать ряд ключевых игроков из-за вылета из Лиги чемпионов.



В нынешнем сезоне де Йонг провел за клуб 19 поединков, отметившись 1 голом и 2 результативными пасами.



Ценник на голландца равняется 90 млн евро («Transfermarkt»).