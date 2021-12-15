Иконе перейдет в «Фиорентину» из «Лилля»

Дата публикации: 15-12-2021

В «Twitter» Николо Скиры появилась информация о возможном переходе Жонатана Иконе в «Фиорентину». Инсайдер сообщил, что стороны уже оформили сделку. За своего игрока «Лилль» получит 14 млн евро. Дополнительно французский клуб сможет рассчитывать на 1 миллион в формате бонусов.



Кроме того, «Лиллю» будет положено 20% от перепродажи хавбека в другую команду. Иконе подпишет с «Фиорентиной» соглашение до 2026 года. В Италии он ежегодно будет получать 1 700 000 евро.



В сезоне 21/22 на счету футболиста 24 поединка за «Лилль», в которых он отметился 2 забитыми мячами и 2 ассистами. Соглашение Жонатана с клубом действует до лета 2023 года.



По версии Transfermarkt.de стоимость Иконе составляет порядка € 25 млн.