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«Бавария» заинтересована в трансфере Беллингхэма

Дата публикации: 15-12-2021

«Баварии» интересен вариант с подписанием Джуда Беллингхэма. В настоящий момент хавбек является игроком дортмундской «Боруссии». Трансфер может состояться во время зимнего трансферного окна.

По сведениям «Bild», «Бавария» готова подписать англичанина, но дортмундцы не горят желанием усиливать состав своего прямого соперника по борьбе за титул в Бундеслиге.

Ранее СМИ также сообщали об интересе к Беллингхэму со стороны «Ливерпуля». «Мерсисайдцы» предлагали за одаренного игрока 105 млн евро.

«Боруссия» подписала Беллингхэма в июле 2020 года. В текущем сезоне на счету 18-летнего англичанина 23 встречи в составе дортмундского клуба (3 забитых мяча, 9 результативных пасов).

Transfermarkt.de оценивает центрального полузащитника в 70 000 000 евро.

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