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«Атлетико» хочет подписать Марсьяля в январе

Дата публикации: 15-12-2021

Антони Марсьяль может сменить «Манчестер Юнайтед» на «Атлетико» уже в январе. Переговоры по сделке «матрасники» планируют начать в декабре. В соглашение по переходу могут быть включены игроки мадридцев.

Неделей ранее Филипп Ламболи, представляющий интересы нападающего, заявил о том, что зимой его клиент намеревается покинуть «Олд Траффорд». В качестве одной из причин возможного ухода он назвал недостаток игрового времени.

В сезоне 21/22 в активе Антони всего 10 встреч в футболке «Юнайтед», в которых он отличился 1 раз.

Соглашение 26-летнего француза с английским грандом рассчитано до лета 2024 года. На сегодняшний день Марсьяль стоит 35 миллионов евро (согласно «Transfermarkt»).

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