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Миколенко перейдет в «Эвертон»

Дата публикации: 15-12-2021

Карьера Виталия Миколенко может получить продолжение в Англии. Информацию разместил Telegram-канал «Динамо Киев Inside».

Источник уверяет, что защитник «Динамо» (Киев) станет игроком «Эвертона». О подробностях сделки почти ничего неизвестно. Дата перехода и размер компенсации за футболиста не раскрываются. При этом отмечается, что стороны закроют сделку в ближайшем будущем.

С «Динамо» Виталий связан контрактом со сроком действия до 2025 года. В сезоне 2021/2022 на его счету 21 поединок в составе «бело-синих» (2 голевых паса). Ценник на Миколенко равняется 17 млн евро.

Ранее СМИ писали об интересе к 22-летнему украинцу со стороны нескольких клубов из Италии, включая «Дженоа», «Милан» и «Наполи».

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