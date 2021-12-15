1xBet и “Барселона” запускают долгосрочную акцию

Дата публикации: 15-12-2021

Каталонская “Барселона” - один из самых известных футбольных клубов мира. Даже после ухода Лионеля Месси к 26-кратным чемпионам Испании приковано всеобщее внимание. Болельщики ждут от своих любимцев только побед, ведь в составе есть один из талантливейших игроков мира Ансу Фати, суперяркий Мемфис Депай, легендарные Жерар Пике и Серхи Бускетс, а также один из лучших вратарей мира Марк-Андре тер Штеген.

Девиз “Барселоны” - “Больше чем клуб”, эта фраза символизирует особые чувства, которые вызывает у своих болельщиков команда. Официальный беттинг-партнер каталонцев БК 1xBet запускает долгосрочную акцию Live is love, в которой можно выиграть более чем крутые призы.

Что для этого надо сделать?

Зарегистрироваться или авторизироваться в приложении 1xBet. С 26 ноября по 30 мая зайти на страницу акции. Нажать кнопку “Принять участие”, после чего делать на 1xBet ставки на матчи “Барселоны” и получать за это билеты для участия в розыгрыше призов.

В акции принимают участие одиночные ставки размером от 200 рублей с коэффициентом от 1.6 в режиме live. За каждую выигрышную ставку участникам будут начисляться билеты на розыгрыш призов. Чем больше размер ставки, тем больше билетов можно получить. Скажем, за каждую выигрышную ставку от 200 до 699 рублей будет начисляться 1 билет, а за выигрышные ставки размером от 5000 рублей будет начислено 10 билетов.

Акция, как настоящая серия фильмов-блокбастеров, делится на несколько фаз, в каждой из которых будут разыграны разные ценные призы: Samsung Galaxy S21, Apple AirPods Max, игровые футболки “Барсы”, сотни промокодов на суммы размером до 1000 долларов и другие.

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