Перес хочет пригласить спортивного директора «Ливерпуля» в «Реал»

Дата публикации: 16-12-2021

Майкл Эдвардс может получить должность спортивного директора в «Реале». В настоящий момент он работает на аналогичном посту в «Ливерпуле». Информацией поделился ресурс «The Independent».



Источник пишет, что мадридцы общались с Эдвардсом на эту тему. Его приглашение в «Реал» поддерживает Перес, являющийся президентом «сливочных». В Мадриде высоко оценивают результаты работы Эдвардса в «Ливерпуле». Именно при нем «мерсисайдцы» пополнились многими звездными футболистами, в том числе Мохамедом Салахом.



Ранее СМИ писали, что по завершении сезона Эдвардс уйдет из «Ливерпуля», в структуре которого он находился с 2011 года. Спортивным директором «красных» назначат Джулиана Уорда, ранее помогавшего Эдвардсу.