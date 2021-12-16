Артур может перейти в один из итальянских клубов

Дата публикации: 16-12-2021

Центральный полузащитник «Ювентуса» близок к смене клубной прописки в ближайшее трансферное окно. Как сообщает «Calciomercato», речь идёт о бразильце Артуре.



Отмечается, что 25-летний футболист недоволен своим положением в туринской команде и по этой причине он задумался об уходе. Интерес к хавбеку проявляют другие клубы Серии А – «Лацио» и «Рома». Оба коллектива попытаются подписать Артура в январе.



Напомним, состав «бьянконери» игрок пополнил в сентябре 2020 года. За его трансфер из «Барселоны» руководство «Юве» выложило 72 000 000 евро.



В текущем розыгрыше чемпионата Италии в активе бразильца лишь 4 матча (без результативных действий).