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Артур может перейти в один из итальянских клубов

Дата публикации: 16-12-2021

Центральный полузащитник «Ювентуса» близок к смене клубной прописки в ближайшее трансферное окно. Как сообщает «Calciomercato», речь идёт о бразильце Артуре.

Отмечается, что 25-летний футболист недоволен своим положением в туринской команде и по этой причине он задумался об уходе. Интерес к хавбеку проявляют другие клубы Серии А – «Лацио» и «Рома». Оба коллектива попытаются подписать Артура в январе.

Напомним, состав «бьянконери» игрок пополнил в сентябре 2020 года. За его трансфер из «Барселоны» руководство «Юве» выложило 72 000 000 евро.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии в активе бразильца лишь 4 матча (без результативных действий).

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