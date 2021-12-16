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Нападающий «Барселоны» Агуэро объявил о завершении карьеры

Дата публикации: 16-12-2021

Агуэро в рамках пресс-конференции, организованной «Барселоной», заявил об окончании карьеры. Причиной данного решения стали проблемы в работе сердца.

«Здоровье в приоритете. Медики рекомендовали мне завершить карьеру игрока, потому я ухожу из «Барселоны» и заканчиваю с профессиональным футболом», - цитирует Агуэро Фабрицио Романо.

В ходе пресс-конференции аргентинец не стал сдерживать слезы.

Последним для форварда стал поединок против «Алавеса», состоявшийся в конце октября. Аргентинцу не удалось доиграть его до конца из-за тахикардии. После этого на поле он больше не появлялся.

За свою карьеру Кун был игроком «Барселоны», «Ман Сити», «Индепендьенте» и «Атлетико».

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