«Вест Хэму» понадобился футболист «Ливерпуля»

Дата публикации: 16-12-2021

«Вест Хэм Юнатед» этой зимой выйдет на трансферный, чтобы усилить линию обороны. Об этом пишет британский таблоид «Evening Standard».



Согласно источнику, целью лондонского клуба станет Натаниэль Филлпс, который рассматривается как замена выбывшему на длительный срок Анджело Агбонне. «Молотобойцы» уверены, что «Ливерпуль» и сам футболист могут быть заинтересованы в такой сделке, поскольку Филлипс, находящийся в клубе с 2019 года, так и не сумел найти себя в команде Юргена Клоппа.



В этом сезоне на его счету 4 встречи во всех турнирах, в которых он не отличился результативными действиями.



Ранее в СМИ была информация об интересе к 24-летнему Филлипсу со стороны «Ньюкасла».