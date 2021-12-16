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«Спартак» объявил об уходе Витории с поста главного тренера

Дата публикации: 16-12-2021

«Спартак» в своем Twitter-аккаунте сообщил о прекращении сотрудничества с Руем Виторией. Португалец, соглашение с которым было рассчитано до лета 2023 года, покинул свой пост досрочно.

«Красно-белые» под руководством Витории ушли на зимний перерыв на 9-ом месте в РПЛ с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей. После 18 туров московская команда набрала 23 очка.

Вместе с тем, «Спартак» отлично смотрелся на групповой стадии еврокубков, опередив в своем квартете «Легию», «Лестер» и «Наполи». Подобный успех привлек на сторону Витории многих болельщиков москвичей.

Новым тренером «народной команды», вероятно, станет Паоло Ваноли. «СЭ» пишет, что итальянец должен прибыть в Москву 15 декабря.

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