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«Ньюкасл» нацелился на покупку защитника «Атлетико»

Дата публикации: 16-12-2021

Киран Триппьер может снова оказаться в английской Премьер-лиге.

Так, по данным «Northem Echo», на крайнего защитника мадридского «Атлетико» и сборной Англии претендует «Ньюкасл Юнайтед». Руководство «сорок» готово выделить на трансфер до 30 миллионов фунтов (около € 35 млн). Самому же футболисту будет предложен долгосрочный договор с зарплатой 150 000 фунтов за 7 дней.

Ранее Триппьер, воспитывавшийся в академии «Ман Сити», выступал в Англии за «Барнсли», «Бернли» и «Тоттенхэм Хотспур», откуда впоследствии перебрался в «Атлетико».

По ходу сезона 2021/22 Киран выходил на поле 15 раз. Действующее соглашение 31-летнего англичанина с испанским грандом в силе до 30 июня 2023 года.

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