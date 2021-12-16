Эриксен покинет «Интер» и может вернуться в Данию

Дата публикации: 16-12-2021

Кристиан Эриксен близок к уходу из «Интера». По информации Николо Скиры, миланская команда и хавбек вскоре должны расторгнуть контракт.



О будущем 29-летнего футболиста мало что известно. Эриксен может оказаться в датском клубе «Оденсе», где он начинал карьеру. Также сообщалось, что атакующий полузащитник интересен амстердамскому «Аяксу», за который он прежде выступал. Команда из Нидерландов ранее запрашивала по нему информацию.



На Евро-2020 во время встречи против Финляндии у Эриксена остановилось сердце. Его экстренно госпитализировали, а затем вживили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор. С подобным устройством регламент Серии А запрещает футболистам появляться на поле. В связи с этим выступать за «Интернационале» датчанин больше не мог.