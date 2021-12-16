«Лестер» нацелился на бомбардира «Суонси» Пиро

Дата публикации: 16-12-2021

«Swansea Independent» информирует, что «Лестер» заинтересован в услугах Жоэля Пиро.



Англичане подыскивают игрока в атакующую линию. Представители клуба просматривали нападающего из Нидерландов в течение последних недель. Трансфер Пиро «Лестер Сити» может оформить уже в январе.



Жоэль стал игроком «Суонси» минувшим летом, подписав контракт со сроком действия до июня 2024 года. За 22-летнего футболиста англичане заплатили ПСВ примерно 1 млн фунтов.



В сезоне 2021/2022 в активе Пиро 21 встреча в Чемпионшипе (12 забитых мячей, 4 голевые передачи). Его стоимость оценивается в 1,5 млн евро («Transfermarkt»).



Ранее СМИ также писали об интересе «Лестера» к Федерико Бернардески, права на которого принадлежат «Ювентусу».