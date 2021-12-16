«ПСЖ» рассматривает возможность возвращения Комана

Дата публикации: 16-12-2021

Вице-чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» рассматривает возможность сотрудничества с вингером «Баварии» Кингсли Команом. Такая информация появилась на сайте Calciomercato.com.



Известно, что 25-летний игрок не может договориться по условиям нового контракта с мюнхенцами, которые не готовы повысить ему заработную плату. Этим и хотят воспользоваться в «ПСЖ», чтобы заполучить Комана следующим летом бесплатно. Если до конца года сторонам не удастся найти компромисс, то уже с января Кингсли сможет вести переговоры с любым клубом.



Напомним, Коман – воспитанник «ПСЖ». На «Парк де Пренс» он выступал до лета 2014 года, после чего стал игроком «Ювентуса».



В 17-ти матчах нынешнего сезона французский футболист забил 5 мячей и отдал 2 ассиста.