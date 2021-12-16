Руни может вернуться в «Эвертон» в качестве главного тренера

Дата публикации: 16-12-2021

«Daily Mail», ссылаясь на издание «The Sun», пишет, что «Эвертон» может назначить новым наставником клуба Уэйна Руни, который в данный момент возглавляет «Дерби Каунти». Подобный вариант рассматривается руководством клуба.



В последних матчах «Эвертон» смотрелся неубедительно. В 10 поединках «ириски» потерпели 7 поражений. В активе команды всего 18 очков после 17 туров (14 строчка в АПЛ). Если исправить положение не удастся, то Рафа Бенитес, возглавляющий клуб, может лишиться своего кресла.



По данным источника, у боссов «Эвертона» уже имеются неофициальные договоренности с Уэйном на случай расставания с испанским специалистом.



Руни руководит «Дерби Каунти» с января 2021 года. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.