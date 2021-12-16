1xBet дарит гаджеты Apple и Samsung в рамках крутой акции “Новогодний квест”

Дата публикации: 16-12-2021

Зимние праздники - прекрасная пора, и она уже здесь! Это значит, что пришло время ярких гирлянд, шумных застолий и, конечно же, щедрых подарков от букмекерской компании 1xBet.

Одним из сюрпризов, которые надежный букмекер приготовил для своих игроков, является масштабная акция “Новогодний квест”. В ее рамках все желающие могут получить уйму незабываемых эмоций и выиграть крутейшие призы.

В отличие от многих других квестов, этот - несложный, но очень интересный. Для участия в промо необходимо сделать несколько простых шагов:

1. Зарегистрироваться или авторизоваться на 1xBet

2. Нажать на кнопку “Принять участие” на акционной странице

3. До 9 января 2022-го включительно заходить на страницу и выполнять задания

За каждое выполненное задание игрок гарантированно становится обладателем одного билета для участия в финальном розыгрыше суперпризов. Также он получает один из приятных бонусов, среди которых - дополнительные билеты, прокрутки Lucky Wheel и другое.

Ежедневно задания меняются. При этом, пользователь может выполнять одно и то же задание неограниченное количество раз. В случае выполнения всех заданий букмекер предоставит 50 дополнительных билетов, а значит шансы на победу увеличатся в разы.

Участниками финального розыгрыша, который состоится 11 января 2022 года, станут все игроки с 20-ю и более билетами. Победители будут выбраны случайным образом и получат крышесносные призы, в частности - крутые смартфоны, планшеты и ноутбуки от Apple и Samsung.

Более детальные условия “Новогоднего квеста” от 1xBet вы можете найти на странице акции. Переходите, ознакамливайтесь и становитесь участником прямо сейчас. Начните 2022-й с крутейшими подарками от надежного букмекера!