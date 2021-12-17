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Бернардески может перейти в «Барселону» на правах свободного агента летом

Дата публикации: 17-12-2021

«Diario Sport» пишет, что Бернардески может пополнить состав «Барселоны».

Каталонцам интересен вариант с подписанием футболиста «Ювентуса». Представители «сине-гранатовых» уже обсуждали с Федерико Пасторелло, представляющим интересы полузащитника, возможность перехода по завершении сезона. Соглашение игрока с «Ювентусом» действует до лета 2022 года, потому «Барсе» не придется платить за его трансфер.

Матеу Алемани (директор испанского гранда) и Пасторелло решили более детально обговорить данный вопрос в течение 2 ближайших недель.

В сезоне 2021/2022 в активе Бернардески 17 поединков за туринскую команду (4 голевых паса).

Ценник на 27-летнего вингера сборной Италии равняется 15 млн евро («Transfermarkt»).

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