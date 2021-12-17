«Салернитану» могут исключить из Серии А
Дата публикации: 17-12-2021
Дальнейшее пребывание «Салернитаны» в чемпионате Италии находится под вопросом. Информацию об этом разместило издание «ANSA».
Согласно сведениям источника, клуб может быть исключен из Серии А уже в январе 2022 года. Причина – нарушение правил лиги. Командой управляет траст, владельцем которого является нынешний президент «Лацио» Клаудио Латито.
Отмечается, что 31 декабря «Салернитана» должна обзавестись новыми боссами, в противном случае «тёмно-красных» ждут санкции – исключение из высшего дивизиона.
В 17-ти турах чемпионата клуб набрал восемь очков и занимает последнее место в турнирной таблице.