«Салернитану» могут исключить из Серии А

Дата публикации: 17-12-2021

Дальнейшее пребывание «Салернитаны» в чемпионате Италии находится под вопросом. Информацию об этом разместило издание «ANSA».



Согласно сведениям источника, клуб может быть исключен из Серии А уже в январе 2022 года. Причина – нарушение правил лиги. Командой управляет траст, владельцем которого является нынешний президент «Лацио» Клаудио Латито.



Отмечается, что 31 декабря «Салернитана» должна обзавестись новыми боссами, в противном случае «тёмно-красных» ждут санкции – исключение из высшего дивизиона.



В 17-ти турах чемпионата клуб набрал восемь очков и занимает последнее место в турнирной таблице.