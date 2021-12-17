Агент защитника «Фиорентины» Игора рассказал об интересе к игроку со стороны «Краснодара»

Дата публикации: 17-12-2021

Марсело Масканьи, являющийся агентом Игора Жулио, выступающего за «Фиорентину», раскрыл информацию о том, какая из российских команд проявляла интерес к его клиенту.



В беседе с Metaratings.ru агент сообщил: «Предметный интерес к защитнику был у «Краснодара». Однако дальше этого дело не зашло. Почему так случилось? «Фиорентина» пока не готова отпускать Игора».



Ранее в «Твиттере» ресурса «Transfers24hr» появилась информация, что бразилец может перебраться в Россию.



Игроком клуба из Флоренции Игор стал в 2020 году. В сезоне 21/22 он провел 11 встреч, в которых отметился 1 голевым пасом.



Соглашение 23-летнего центрбека с «фиалками» истекает в 2024 году. Transfermarkt.de оценивает Игора в 5 000 000 евро.