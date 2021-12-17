Директор «Монако» высказался о будущем Тчуамени

Дата публикации: 17-12-2021

Функционер «Монако» Пол Митчел, занимающий в клубе должность спортивного директора, прокомментировал слухи о возможном уходе Орельена Тчуамени.



«Интерес к Тчуамени понятен. Парню всего 21 год, а он уже стал лидером «Монако», способным усилить любой топ-клуб Европы. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы он и дальше играл у нас в команде. Однако если последует конкретное предложение, то оно будет рассмотрено. Сколько он стоит? Дорого, столько же, сколько стоит наше «Гран Казино»», – приводит слова британца известный итальянский журналист Фабрицио Романо.



Ранее интерес к опорному полузащитнику «монегасков» приписывали «Челси» и «Ливерпулю». Эксперты портала «Transfermarkt» оценивают футболиста в 40 000 000 евро.



В этом сезоне он отыграл 26 матчей во всех клубных турнирах (2 гола).