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«Ювентусу» предложили двух звездных форвардов из АПЛ

Дата публикации: 17-12-2021

«Ювентус» может пополниться топ-форвардом. Речь идет об Антони Марсьяле из «МЮ» и Пьере-Эмерике Обамеянге из «Арсенала». Николо Скира сообщает, что посредники оповестили туринцев о том, что оба нападающих открыты для переговоров.

Однако, заключать контракты с Марсьялем и Обамеянгом «Ювентус» пока не планирует из-за завышенных финансовых запросов игроков. Если ситуация поменяется, то переговоры по переходу француза и габонца могут возобновиться.

Агент Марсьяля ранее говорил о желании форварда уйти из «Манчестер Юнайтед» в зимнее ТО. В сезоне 21/22 в активе игрока 10 встреч с 1 забитым 1 мячом.

Обамеянг с начала сезона провел за «канониров» 15 поединков (7 голов, 2 ассиста). Недавно габонца лишили капитанской повязки и отстранили от игр за нарушение дисциплины.

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