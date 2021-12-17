Инсинье, которым интересовался «Зенит», может оказаться в MLS

Дата публикации: 17-12-2021

Вингер итальянской сборной Лоренцо Инсинье, на клубном уровне представляющий «Наполи», по-прежнему близок к завершению сотрудничества с «адзурри».



Агент 30-летнего футболиста Винченцо Пизакане поведал, что его клиенту не удалось договориться с клубом о пролонгации контракта. Напомним, действующий трудовой договор хавбека истекает 30.06.2022.



«Лоренцо всем сердцем любит «Наполи». Он никогда не просил у клуба 7 миллионов евро подписного бонуса, о чем не устают упоминать в СМИ. Ему очень обидно, что пресса сделала из него чудовище, которому плевать на «Наполи». Однако это не так.



Интерес со стороны «Торонто»? Нет ничего невозможного. Лоренцо было бы интересно попробовать себя в такой лиге как МЛС. Думаю, уже в январе мы начнем изучать различные варианты продолжения карьеры», – сказал Пизакане в интервью «CorSport».



Минувшим летом «Зенит» был готов заплатить за Инсинье 30 млн евро.