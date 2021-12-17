Дин Хендерсон готов уйти из «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 17-12-2021

Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте рассказал о намерении Дина Хендерсона покинуть «Ман Юнайтед» в ближайшее трансферное окно.



По информации известного инсайдера, голкипера не устраивает количество игрового времени, которое ему выделают в составе «манкунианцев». Длительность пребывания Хендерсона в «МЮ» будет определяться спросом на него со стороны других клубов.



Также Романо сообщил, что переговоров с «Аяксом» голкипер не ведет. Тем самым, журналист опроверг слухи о возможном переезде 24-летнего англичанина в Амстердам, недавно появившиеся в различных СМИ.



В текущем сезоне в активе Хендерсона всего 4 встречи (7 пропущенных мячей). Его соглашение с «красными дьяволами» истекает летом 2025 года.