Госдума во втором чтении приняла законопроект о Fan ID

Дата публикации: 17-12-2021

В четверг, 16 декабря, Госдума РФ во II чтении поддержала закон о введении так называемого «паспорта болельщика» (Fan ID). Источник данной информации – официальный сайт законодательного органа.



На внедрение данной системы правительство страны выделит около 773 млн рублей.



Таким образом, с 1 июня 2022 года приобретать билеты на спортивные мероприятия и посещать их, смогут только обладатели действующих персонифицированных карт. Подать заявление на оформление «паспорта болельщика» можно посредством сайта Gosuslugi.ru.



При этом отмечается, что в получении Fan ID будет отказано лицам, которые ранее уже нарушали общественный порядок на спортивных мероприятиях, в том числе за пределами России.



Напомним, Fan ID впервые был использован в России во время проведения кубка конфедераций 2017, а также на чемпионате мира 2018.