Рюдигера не убедили предложения других клубов – он хочет в «Реал»

Дата публикации: 16-12-2021

Антонио Рюдигер отказался от продолжения переговоров по контракту с «Челси» до момента, пока «аристократы» не согласятся на его условия по зарплате. Вместе с тем, он начал рассматривать предложения от других команд.



В борьбу за немца включились «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен», «Бавария» и «Реал». Именно мадридцы заинтересовали защитника больше остальных.



По данным Кристиана Фалька, Рюдигер уже определился с дальнейшим продолжением карьеры и видит себя игроком «сливочных». Сообщается, что боссы «Реала» предложили немцу годовую зарплату в 12 млн евро.



Составить конкуренцию мадридцам в финансовой части контракта может только «ПСЖ», но в клубе не готовы тратить большие деньги, подписывая Рюдигера на позицию, которая не является проблемной для команды.