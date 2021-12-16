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Рюдигера не убедили предложения других клубов – он хочет в «Реал»

Дата публикации: 16-12-2021

Антонио Рюдигер отказался от продолжения переговоров по контракту с «Челси» до момента, пока «аристократы» не согласятся на его условия по зарплате. Вместе с тем, он начал рассматривать предложения от других команд.

В борьбу за немца включились «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен», «Бавария» и «Реал». Именно мадридцы заинтересовали защитника больше остальных.

По данным Кристиана Фалька, Рюдигер уже определился с дальнейшим продолжением карьеры и видит себя игроком «сливочных». Сообщается, что боссы «Реала» предложили немцу годовую зарплату в 12 млн евро.

Составить конкуренцию мадридцам в финансовой части контракта может только «ПСЖ», но в клубе не готовы тратить большие деньги, подписывая Рюдигера на позицию, которая не является проблемной для команды.

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