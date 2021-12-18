«Спартак» намерен подписать еще одного футболиста до зимних сборов

Дата публикации: 18-12-2021

Гендиректор «Спартака» рассказал о ближайших трансферных планах команды.



«Клуб активно изучает рынок. Перед первыми сборами состав пополнили 2 футболиста, которые вскоре воссоединятся с командой (речь идет о Хлусевиче и Свинове). До их начала планируется договориться о переходе еще 1 игрока. Не исключено, что во время зимнего трансферного окна в феврале состоится еще один переход. Клуб провел большую работу, несмотря на то, что место спортивного директора остается вакантным.



В настоящий момент «Спартак» является заложником лимита. Свинов и Хлусевич – талантливые футболисты. Клубу необходимо усиление скамейки», - публикует слова Мележикова «Чемпионат».