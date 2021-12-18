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Агент Погба хочет, чтобы игрок перешёл в «ПСЖ»

Дата публикации: 18-12-2021

Хавбек «МЮ» Поль Погба, контракт которого с клубом подходит к концу по окончании сезона 21/22, может продолжить карьеру не в «Ювентусе», куда его так активно сватает пресса, а в клубе из родного для него чемпионата Франции.

По данным «La Gazzetta dello Sport», «манкунианцы» не могут договориться с игроком о новом соглашении, поэтому высока вероятность того, что летом Поль покинет «Олд Траффорд» в статусе свободного агента.

Агент Погба Мино Райола посоветовал своему клиенту перебраться в «Пари Сен-Жермен», который не прочь заполучить игрока бесплатно.

Напомним, в 2016 году «Ман Юнайтед» выкупил Погба у «Ювентуса» за 105 000 000 евро. В текущей кампании он поучаствовал в 13 матчах, отметившись 7 результативными передачами.

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