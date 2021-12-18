«Локомотив» объявил о переходе защитника «Шахтера» Мампасси

Дата публикации: 18-12-2021

В «Twitter» московского «Локомотива» появилась информация о подписании договора с Марком Мампасси, ранее выступавшим за «Шахтер».



В пресс-службе «железнодорожников» опубликовали следующее сообщение: «Мампасси и «Локомотив» договорились о контракте на 5 лет. В нашей команде 18-летний защитник взял 18-й номер. Рады приветствовать тебя в клубе, Марк!».



Мампасси воспитывался в структуре «Шахтера», но за основу донецкой команды он не провел ни одной встречи. В этом сезоне центрбек был в аренде в «Мариуполе». В его активе 15 встреч в УПЛ, в которых он отметился 1 результативным пасом.



Ранее СМИ писали, что Мампасси будет оформлено российское гражданство. Это позволит игроку не занимать место легионера в «Локомотиве».