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Три клуба АПЛ заинтересованы в Кварацхелии

Дата публикации: 18-12-2021

Хвича Кварацхелия может сменить клубную прописку в грядущее трансферное окно. В услугах футболиста заинтересованы сразу три представителя английской Премьер-лиги. Об этом своём «Twitter» поведал журналист Пит О’Рурк.

По его информации, побороться за лидера «Рубина» и сборной Грузии готовы «Вест Хэм Юнайтед», «Эвертон» и «Саутгемптон». Он также отметил, что официальных контактов между сторонами пока не было.

Хвича выступает в футболке казанцев с июля 2019 года. Его контракт с клубом в силе до середины 2024 года. Авторитетный интернет ресурс Transfermarkt.de оценивает стоимость 20-летнего полузащитника ровно в 18 000 000 евро.

В 15 встречах российского первенства Кварацхелия записал на свой счёт гол и три ассиста.

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