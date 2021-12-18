Три клуба АПЛ заинтересованы в Кварацхелии

Дата публикации: 18-12-2021

Хвича Кварацхелия может сменить клубную прописку в грядущее трансферное окно. В услугах футболиста заинтересованы сразу три представителя английской Премьер-лиги. Об этом своём «Twitter» поведал журналист Пит О’Рурк.



По его информации, побороться за лидера «Рубина» и сборной Грузии готовы «Вест Хэм Юнайтед», «Эвертон» и «Саутгемптон». Он также отметил, что официальных контактов между сторонами пока не было.



Хвича выступает в футболке казанцев с июля 2019 года. Его контракт с клубом в силе до середины 2024 года. Авторитетный интернет ресурс Transfermarkt.de оценивает стоимость 20-летнего полузащитника ровно в 18 000 000 евро.



В 15 встречах российского первенства Кварацхелия записал на свой счёт гол и три ассиста.