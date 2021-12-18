«Лацио» нацелился на вингера «Сампдории» Дамсгора

Дата публикации: 18-12-2021

По информации «Calciomercato», в «Лацио» рассматривают кандидатуру Миккеля Дамсгора в качестве потенциального усиления линии нападения. Римляне хотят оформить трансфер полузащитника, блестяще проявившего себя на Евро-2020, уже в январе. Ценник на игрока «Сампдории» может составить порядка 25 млн евро.



В нынешнем сезоне на счету Дамсгора 7 поединков в Серии А (без результативных действий). Соглашение 21-летнего футболиста с «моряками», цвета которых он защищает с осени 2020 года, действует до лета 2024 года.



Рыночная стоимость датского вингера равняется 20 млн евро (по версии «Transfermarkt»).



Ранее СМИ также писали об интересе «Лацио» к Артуру, защищающему цвета «Ювентуса».