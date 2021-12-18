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«Краснодар» претендует на обладателя Кубка MLS

Дата публикации: 18-12-2021

Сесар Луис Мерло, представляющий ресурс «TyC Sports», в своем Twitter-аккаунте сообщил об интересе «Краснодара» к Валентину Кастелланосу, принадлежащему «Нью-Йорк Сити».

Центральный полузащитник готов попробовать себя в другом клубе. Американцы хотят выручить с его продажи 10 млн евро. Среди претендентов на 23-летнего футболиста значатся несколько клубов. Однако наибольшие шансы заполучить его у «Бешикташа» и «Краснодара».

Карьера Кастелланоса начиналась в ««Универсидад де Чили». Полноценным игроком «Нью-Йорк Сити» аргентинец стал в 2019 году (до этого он выступал за клуб на правах аренды). Его контракт с американской командой действует до конца 2025 года.

В минувшем сезоне в активе Кастелланоса 36 игр за «Нью-Йорк Сити» (23 забитых мяча, 8 голевых пасов).

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