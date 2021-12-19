«Фенербахче» заинтересован в подписании Люка де Йонга

Дата публикации: 19-12-2021

«Mundo Deportivo» информирует, что карьера Люка де Йонга может продолжиться в турецком чемпионате. Форвард «Севильи», выступающий за «Барселону» на правах аренды, заинтересовал «Фенербахче».



Для 31-летнего игрока переход в каталонский клуб пока не принес ничего хорошего. В «Барселоне» у голландца почти нет шансов проявить себя. При таком раскладе переезд в Турцию может оказаться неплохим вариантом. «Фенербахче» рассчитывает договориться о переходе нападающего в ближайшее трансферное окно.



Аренда де Йонга заканчивается летом 2022 года. С момента перехода в «Барселону» он появился на поле в 11 поединках, в которых отметился 1 забитым мячом.



Ценник на Люка равняется 7,5 млн евро («Transfermarkt»).