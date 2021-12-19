«Ювентус» готов подписать Обамеянга в январе

Дата публикации: 19-12-2021

Зимой Пьер-Эмерик Обамеянг может сменить «Арсенал» на «Ювентус». Ресурс «Tuttosport» утверждает, что туринцам интересен вариант с подписанием габонца.



Будущее Обамеянга в лондонской команде выглядит туманным. У центрфорварда произошел конфликт с тренерским штабом, после чего его отстранили от игр за «пушкарей», а также лишили капитанской повязки. Туринцы следят за ситуацией и готовы оформить переход футболиста во время зимнего трансферного окна.



За «канониров» Обамеянг выступает с 2018 года. В текущем сезоне на счету 32-летнего габонца 15 игр в составе лондонцев (7 забитых мячей, 2 голевые передачи). С «пушкарями» он связан контрактом до лета 2023 года.



Transfermarkt.de оценивает Обамеянга в 25 млн евро.