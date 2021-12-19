Защитник «Атлетико Минейро» может стать игроком «Краснодара»

Дата публикации: 19-12-2021

Футбольный клуб «Краснодар» заинтересован в услугах капитана «Атлетико Минейро» Хуниора Алонсо. Об этом информирует «Sport-express».



Согласно источнику, руководители «быков» уже наладили связь с агентом 28-летнего футболиста, которого «Transfermarkt» оценивает в 7 миллионов евро. Переговоров между клубами еще не было.



Алонсо защищает цвета бразильской команды с лета 2020 года. До этого права на него принадлежали «Лиллю». При этом, уже будучи игроком «догов» он успел побывать в аренде, сначала в «Севилье», а за тем, в «Бока Хуниорс».



В 2021 году потенциальный новичок «Краснодара» провел 50 матчей во всех клубных соревнованиях, в том числе 12-ть в Кубке Либертадрес (аналог Лиги чемпионов).