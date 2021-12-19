«Челси» вскоре продлит контракт с Кристенсеном

Дата публикации: 19-12-2021

По данным Николо Скиры, Андреас Кристенсен останется в лондонской команде. Защитник решил продолжить выступление за «Челси».



Инсайдер пишет, что переговоры по пролонгации сотрудничества в настоящий момент находятся в финальной стадии. Стороны должны оформить сделку со сроком действия до лета 2026 года.



О переподписании соглашения лондонцы объявят после урегулирования отдельных условий по контракту.



Кристенсен воспитывался в структуре «Челси». За основу «синих» он дебютировал в октябре 2014 года. В сезоне 2021/2022 в активе 25-летнего защитника 17 встреч в составе «аристократов» (1 забитый мяч, 1 ассист). Действующей трудовой договор датчанина с клубом истекает ближайшим летом.