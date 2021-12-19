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«Наполи» нужен Санчес из «Тоттенхэма»

Дата публикации: 19-12-2021

Защитник «Тоттенхэма» стал одной из главных целей «Наполи» на зимнее трансферное окно. Речь идет о Давинсоне Санчесе.

«Calcio In Pillole» утверждает, что в итальянском клубе кандидатуру колумбийца рассматривают в качестве замены Костасу Маноласу, который уже 1 января станет игроком «Олимпиакоса».

Санчес оказался в Лондоне в 2017 году. Его трансфер из «Аякса» обошелся «шпорам» в 42 000 000 евро. На сегодняшний день примерная стоимость 25-летнего футболиста сборной Колумбии равняется € 32 млн (по оценке экспертов «Transfermarkt»).

Контрактное соглашение игрока с «Тоттенхэмом» действует до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне Давинсон был задействован тренерским штабом 13 раз (1 забитый мяч).

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