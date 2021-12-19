«Труа» хочет досрочно вернуть Жерсона в «Динамо»

Дата публикации: 19-12-2021

«Труа» может вернуть Жерсона Родригеша в киевское «Динамо», не дожидаясь срока окончания аренды.



Ранее СМИ писали о желании французской команды подписать 26-летнего вингера на постоянной основе по окончании арендного соглашения. За игрока люксембургской сборной клуб готов был отдать 4 млн евро. Теперь ситуация резко поменялась. Руководство «Труа» рассматривает вариант с прекращением его аренды уже зимой.



Футболистом недоволен тренерский штаб «Труа». Поведение и образ жизни Жерсона не устраивает Лорена Баттлеса, возглавляющего команду.



Ранее о неадекватности Родригеша говорил и Игорь Суркис. Так президент киевлян охарактеризовал вингера, комментируя его аренду в «Труа».



В сезоне 21/22 в активе люксембуржца 12 игр (1 гол).



Источник – «Le Quotidien».