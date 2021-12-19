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Рэшфорд готов перейти в «Барселону»

Дата публикации: 19-12-2021

В «Mundo Deportivo» появилась весьма неожиданная новость. Издание сообщило, что Маркус Рэшфорд, выступающий за «Ман Юнайтед», согласен стать игроком «Барселоны».

Контракт форварда с «красными дьяволами» рассчитан до июня 2023 года. Однако англичанин готов уехать из Манчестера значительно раньше этой даты. В «Барселоне» заинтересованы в услугах 24-летнего футболиста. Каталонцы уже начали прорабатывать различные варианты оформления перехода.

По слухам, среди претендентов на Маркуса также значится «ПСЖ».

За первую команду «МЮ» нападающий играет с 2016 года. В нынешнем сезоне он появляется на поле не так часто. На его счету всего 12 встреч (3 забитых мяча, 1 голевой пас).

Согласно оценке «Transfermarkt», Рэшфорд стоит 85 000 000 евро.

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