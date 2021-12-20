В «Ференцвароше» подтвердили, что Черчесов возглавит команду

Дата публикации: 20-12-2021

Главным тренером «Ференцвароша» назначат Станислава Черчесова. Это подтвердил Чаба Мате (и.о. наставника клуба). Информация появилась в Twitter-аккаунте «Hungarian National Team Xtra».



После поединка 17-го тура венгерского чемпионата, проходившего 18-го декабря, Чабу спросили касательно нового тренера. Специалист заявил следующее: «Все, кто следит за новостями, осведомлены, кто им станет». Затем ему задали вопрос, будет ли это Черчесов. Чаба добавил: «Мне кажется, да».



Позднее информацию подтвердил и ресурс «FutbolArena». В турецком издании сообщили, что российский специалист уладил все организационные моменты. К выполнению тренерских обязанностей в «Ференцвароше» Черчесов приступит со следующей недели.