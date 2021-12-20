«Барселона» намерена бесплатно подписать Мату

Дата публикации: 20-12-2021

«Daily Star» информирует, что «Барселона» хочет заполучить Хуана Мату, права на которого принадлежат «Ман Юнайтед».



Источник уточняет, что интерес к 33-летнему полузащитнику каталонцы проявляли еще в летнее межсезонье, но тот решил остаться в Англии. Испанец пролонгировал договор с «манкунианцами» еще на год. В текущем сезоне Мата почти не появляется на поле, потому теперь он хочет попробовать себя в другой команде.



«Барселона» готова подождать до лета, когда соглашение испанца с английской стороной закончится, и подписать его в статусе свободного агента.



За «МЮ» Хуан выступает с 2014 года. В сезоне 2021/2022 на счету хавбека 3 встречи (без результативных действий).