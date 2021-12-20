Смолов может уехать в MLS

Дата публикации: 20-12-2021

Нападающий столичного «Локомотива» Фёдор Смолов может оказаться в одном из клубов МЛС. Такую информацию в выпуске шоу «7 инсайдов» озвучил журналист Павел Городницкий.



«Смолов собрался в Америку. 15 декабря Михаил Данилюк, представляющий его интересы, заключил сделку с Даниэлем Мильштейном о том, что тот может вести переговоры с командами МЛС от лица «Pro Sport Management».



Мильштейн – один их ведущих агентов, помогающий российским хоккеистам перебраться за океан. Речь о НХЛ. На этот раз у него немного иная задача – трудоустроить Фёдора в МЛС. В какой клуб? Есть интерес со стороны «Чикаго Файр», «Нэшвилла», «Далласа», «Остина» и «Орландо Сити»», – заявил Городницкий.



Контракт 31-летнего форварда с «Локомотивом» в силе до 30 июня следующего года.