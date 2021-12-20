«Ювентус» и «Ньюкасл» поборются за Марсьяля

Дата публикации: 20-12-2021

Форвард «манкунианцев» Антони Марсьяль все ближе к смене клубной прописки. На данный момент в услугах французского игрока заинтересованы «Ювентус» и «Ньюкасл». Об этом сообщается на страницах издания «The Sun».



По информации источника, руководство обоих команд рассчитывает взять Антони в аренду до конца нынешнего сезона. «Манчестер Юнайтед» готов отпустить 26-летнего футболиста за 7 000 000 евро.



Марсьяль выступает в составе английского гранда с 2015 года. Всего на его счету 268 матчей за «красных дьяволов», в которых он стал автором 79 забитых мячей и 50 голевых пасов.



Ранее сообщалось, что нападающий недоволен тем, как складывается его карьера в «МЮ», и готов рассмотреть вариант с уходом в другой клуб.