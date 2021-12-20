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«Челси» хочет приобрести защитника «Милана» Эрнандеса

Дата публикации: 20-12-2021

«Челси» заинтересован в услугах Тео Эрнандеса. Информацию разместил ресурс «El Nacional».

В лондонском клубе рассматривают левого защитника «Милана» в качестве альтернативы Бену Чилуэллу, который находится в лазарете команды после повреждения колена. «Аристократы» не намерены тянуть с оформлением перехода 24-летнего француза и попытаются осуществить его во время зимнего трансферного окна.

Эрнандес стал игроком «Милана» летом 2019 года, подписав соглашение сроком на 5 лет. Предыдущим клубом защитника был «Реал».

В сезоне 21/22 на счету француза 19 встреч за «россонери», в которых он отметился 1 голом и 5 результативными пасами.

Ценник на Эрнандеса равняется 50 млн евро («Transfermarkt»).

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