«Челси» хочет приобрести защитника «Милана» Эрнандеса

Дата публикации: 20-12-2021

«Челси» заинтересован в услугах Тео Эрнандеса. Информацию разместил ресурс «El Nacional».



В лондонском клубе рассматривают левого защитника «Милана» в качестве альтернативы Бену Чилуэллу, который находится в лазарете команды после повреждения колена. «Аристократы» не намерены тянуть с оформлением перехода 24-летнего француза и попытаются осуществить его во время зимнего трансферного окна.



Эрнандес стал игроком «Милана» летом 2019 года, подписав соглашение сроком на 5 лет. Предыдущим клубом защитника был «Реал».



В сезоне 21/22 на счету француза 19 встреч за «россонери», в которых он отметился 1 голом и 5 результативными пасами.



Ценник на Эрнандеса равняется 50 млн евро («Transfermarkt»).