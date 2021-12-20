«Бавария» хочет подписать Рафинью из «Лидса»

Дата публикации: 20-12-2021

«Todofichajes» пишет, что Рафинья, выступающий за «Лидс», может перебраться в Бундеслигу. Правым вингером заинтересовалась «Бавария».



Мюнхенцы пока не могут согласовать условия продления сотрудничества с Кингсли Команом. Рафинью в «Баварии» рассматривают в качестве замены французскому игроку.



Если договориться с Команом не удастся, то в летнее трансферное окно мюнхенцы попробуют выкупить права на 25-летнего бразильца. «Бавария» готова выложить за него 50 млн евро.



Рафинья является игроком «Лидса» с осени 2020 года. Срок действия его соглашения с клубом ограничен летом 2024 года.



В сезоне 21/22 бразилец выходил на поле в составе «Лидса» в 16 встречах (8 голов, 1 ассист).



Transfermarkt.de оценивает его стоимость в 32 млн евро.