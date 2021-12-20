Де Дзерби просит «Шахтер» купить Кенеди

Дата публикации: 20-12-2021

Донецкий «Шахтер» положил глаз на вингера «Челси» Кенеди, о чем передает «UOL Esporte».



Идея подписания футболиста принадлежит главному тренеру «горняков» Роберто Де Дзерби. Он считает, что 25-летний бразильский исполнитель усилит атакующий потенциал его команды.



Сейчас Кенеди играет в очередной аренде (рассчитана до июля 2022 года) за «Фламенго». У клуба из Рио-де-Жайнеро есть право на досрочный выкуп футболиста за 10 000 000 евро. Известно, что представители «Шахтера» уже сделали «Челси» запрос по хавбеку, но с «Фламенго» контактов еще не было.



Кенеди связан контрактом с «аристократами» до лета 2023-го. В последние годы он скитался по арендам – «Гранада», «Хетафе», «Ньюкасл» и «Утфорд».